Жители ЗАО на фестивале «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей»

На ВДНХ открылась фестиваль-выставка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей». Территориальные центры социального обслуживания всех округов столицы представили участникам обширную творческую, спортивную, лекционную и экскурсионную программу. Все желающие смогли пройти курсы по текстильному дизайну, порисовать в студии живописи, узнать об основах здорового питания и станцевать зумбу. Всего с 26 по 28 апреля на территории 69 павильона ВДНХ пройдёт около 900 мероприятий на любой вкус.

ТЦСО «Можайский» пригласил жителей ЗАО записаться на пение, танцы, гимнастику и другие увлекательные занятия, которые помогут разнообразить досуг и сделать будни насыщеней и ярче. Проект «Московское долголетие» ведёт работу в каждом из районов нашего округа. Чтобы выбрать направление по душе необходимо подать заявку в ближайший районный ЦСО.

По словам мэра Сергея Собянина, около 100 тысяч представителей старшего поколения уже стали участниками нового городского проекта. Самыми востребованными оказались уроки по информатике, английскому и тренировки по фитнесу.