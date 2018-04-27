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Жители ЗАО на фестивале «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей»
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Жители ЗАО на фестивале «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На ВДНХ открылась фестиваль-выставка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей». Территориальные центры социального обслуживания всех округов столицы представили участникам обширную творческую, спортивную, лекционную и экскурсионную программу. Все желающие смогли пройти курсы по текстильному дизайну, порисовать в студии живописи, узнать об основах здорового питания и станцевать зумбу. Всего с 26 по 28 апреля на территории 69 павильона ВДНХ пройдёт около 900 мероприятий на любой вкус.
ТЦСО «Можайский» пригласил жителей ЗАО записаться на пение, танцы, гимнастику и другие увлекательные занятия, которые помогут разнообразить досуг и сделать будни насыщеней и ярче. Проект «Московское долголетие» ведёт работу в каждом из районов нашего округа. Чтобы выбрать направление по душе необходимо подать заявку в ближайший районный ЦСО.
По словам мэра Сергея Собянина, около 100 тысяч представителей старшего поколения уже стали участниками нового городского проекта. Самыми востребованными оказались уроки по информатике, английскому и тренировки по фитнесу.
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