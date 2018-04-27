Сдвоенные «Ласточки» полетят до Волховстроя на майских праздниках

В период затяжных майских праздников пригородные поезда «Ласточка» на участке Петербург — Волховстрой будут курсировать сдвоенным составом.

Как сообщает пресс-служба АО «СЗППК», с 29 апреля по 2 мая и 9 мая будет вдвое увеличено количество вагонов пригородных поездов «Ласточка», курсирующих на участке Санкт-Петербург-Главный — Волховстрой.

В частности, сдвоенные поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

п. № 7401/7402 Санкт-Петербург-Главный (13:20) — Волховстрой (15:10) (28, 29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая 2018 года);

п. № 7403/7404 Волховстрой (16:17) — Санкт-Петербург-Главный (18:07)

(28, 29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая 2018 года).