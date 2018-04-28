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Поезд «Ласточка» совершил первый рейс из Москвы в Санкт-Петербург
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Поезд «Ласточка» совершил первый рейс из Москвы в Санкт-Петербург 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Поезд «Ласточка» в премиум-версии совершил первый рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в пресс-релизе производителя поезда «Уральских локомотивов».
"Поезд будет курсировать в сдвоенном составе (10 вагонов), дополнительно к действующему графику движения. Время в пути согласно расписанию — 6 часов 50 минут", — говорится в сообщении компании.
Поезд «Ласточка» повышенной комфортности отличается оснащением салона, в новых поездах предусмотрены разные классы обслуживания. Также в поездах есть необходимая инфраструктура для маломобильных пассажиров, в том числе два специальных лифта для подъема инвалидных колясок. В первом вагоне есть специальные крепления для размещения инвалидных колясок и кнопка вызова бортпроводника.
От обычного состава «Ласточки» поезд в варианте повышенной комфортности также отличается меньшим количеством мест — 341 вместо 423, — и более высоким уровнем комфорта. В частности, в нем предусмотрены пять туалетных комнат вместо двух, в вагонах имеются видеомониторы, электрические розетки, кулеры; для перевозки крупногабаритной ручной клади предусмотрены специальные стеллажи.
Всего «Уральскими локомотивами» выпущено 94 электропоезда «Ласточка», среди которых шесть — повышенной комфортности. Еще два пятивагонных «Премиума» готовятся к отправке на маршруты российских железных дорог до конца апреля, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 13 марта первый поезд «Ласточка» повышенной комфортности отправился из Москвы в Иваново с Курского вокзала.
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