Пенсионерка из Самарской области получит 6 лет колонии за убийство зятя

Праздник, обернувшийся трагедией. Волжский районный суд вынес приговор жительнице поселка Курумоч, которая в день своего 58-летия убила собственного зятя. Все произошло 12 августа прошлого года. День рождения отмечали в семейном кругу, но в какой-то момент имениннице стало плохо и она легла спать. Ее покой нарушил муж сестры — начал агрессивно призывать ее вернуться к застолью. В какой-то момент он столкнул ее ногами с дивана, тогда женщина и схватила нож, которым до этого резали праздничный торт. Пенсионерка нанесла ему всего один удар в область шеи, который оказался смертельным. Была задета сонная артерия. Мужчина скончался до приезда скорой. Свидетелями случившегося стали 4 человека

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: пожилой возраст женщины, отсутствие судимостей и ее положительная характеристика. Во внимание приняли и аморальное поведение потерпевшего. У подсудимой есть 10 дней на обжалование приговора.