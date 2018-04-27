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Спикер Ярославской облдумы считает необходимым создать программу развития нечерноземья
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Спикер Ярославской облдумы считает необходимым создать программу развития нечерноземья 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель Ярославской областной Думы шестого созыва Михаил Боровицкий считает необходимым создание программы развития нечерноземья в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом он заявил в ходе встречи главы государства с членами Совета законодателей, которая проходит в пятницу в Санкт-Петербурге.
"Те диспропорции, которые на сегодняшний день образовались и, к сожалению, не уменьшаются, а увеличиваются, особенно это касается центрального нечерноземья, они в недалеком будущем, если не принять необходимых мер, по существу отсекут эту территорию людей, пока еще там проживающих, от возможности участвовать в грандиозных планах, которые России предстоит реализовать. Мы можем сделать рывок, но нужна программа развития нечерноземья. Может быть, первый шаг для центрального нечерноземья, нужно изменить немножко для этой зоны подходы, которые могли бы встроиться в существующую систему экономической и социальной политики нашей страны", — сказал Боровицкий.
В качестве примера он привел данные по Ярославской области, где в 4 тыс. населенных пунктов живет до ста человек. «То есть, туда уже никогда не придет здравоохранение — со ста человек начинаются элементарные условия для медицинского обслуживания. Мы говорили сегодня о широкополосном интернете — это с двухсот человек», — подчеркнул Боровицкий.
По его словам, необходимо «серьезное осмысление этой проблемы, ситуации и принятие решений по расселенческому каркасу для того, чтобы территорию эту оставить освоенной для наших потомков».
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