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Старые граффити на домах в центре Волгограда прячут за слоями серой краски
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Старые граффити на домах в центре Волгограда прячут за слоями серой краски 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Дом на улице 7-й Гвардейской в Центральном районе Волгограда закрашивают в установленный серый цвет от старых граффити.
— Мы должны покрасить несколько метров цокольного этажа до магазина и торец дома на 7-й Гвардейской, 7. Привести в порядок фасады во дворе нам не говорили, — рассказывают две женщины на автовышке. — Каждый год возвращаемся сюда с валиками и видим старания умельцев, которые оставляют на стенах любовные послания или рисуют страшные граффити.
По словам волгоградских коммунальщиков, на работу им выделили всего два дня.
— У нас сжатые сроки — сегодня и завтра, — регулируя вышку, рассказывает водитель. — Сейчас быстро покрасим цоколь этого дома, который сильнее всего бросается в глаза с дороги. После этого будем закрашивать уличные художества на других зданиях.
К чемпионату мира на 7-й Гвардейской решили отмыть засаленное здание общежития, несколько лет не видевшее уборки. Висящий на тросах промышленный альпинист работает с насадкой от портативной мойки высокого давления.
— С трех сторон отмывать будем. Фасад и оба торца, — рассказали V1.ru коммунальщики. — Стену, выходящую во двор, трогать не будем. Да, конечно, она гораздо страшнее, чем фасадная, но никому не видна. А к чемпионату мира нам сказали, что с улицы дома должны выглядеть чисто и опрятно. Вот мы и стараемся. С виду объем велик, но за три дня с общежитием управимся.
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