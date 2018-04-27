Старые граффити на домах в центре Волгограда прячут за слоями серой краски

Дом на улице 7-й Гвардейской в Центральном районе Волгограда закрашивают в установленный серый цвет от старых граффити.

— Мы должны покрасить несколько метров цокольного этажа до магазина и торец дома на 7-й Гвардейской, 7. Привести в порядок фасады во дворе нам не говорили, — рассказывают две женщины на автовышке. — Каждый год возвращаемся сюда с валиками и видим старания умельцев, которые оставляют на стенах любовные послания или рисуют страшные граффити.

По словам волгоградских коммунальщиков, на работу им выделили всего два дня.

— У нас сжатые сроки — сегодня и завтра, — регулируя вышку, рассказывает водитель. — Сейчас быстро покрасим цоколь этого дома, который сильнее всего бросается в глаза с дороги. После этого будем закрашивать уличные художества на других зданиях.

К чемпионату мира на 7-й Гвардейской решили отмыть засаленное здание общежития, несколько лет не видевшее уборки. Висящий на тросах промышленный альпинист работает с насадкой от портативной мойки высокого давления.