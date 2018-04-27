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Встреча ветеранов и школьников прошла в библиотеке №151
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Встреча ветеранов и школьников прошла в библиотеке №151 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Встреча двух поколений состоялась в районном отделении библиотеки №151 в минувший четверг, 26 апреля.
— Такого рода мероприятие, дискуссионные качели, мы провели впервые. И прошло все очень хорошо. Участниками встречи стали ветераны района Чертаново Северное и школьники-подростки лицея №1158. «Два взгляда на войну: прошлое и настоящее» — так мы назвали мероприятие. И проходило оно в виде обсуждения нескольких вопросов, касающихся Великой Отечественной войны. Хочу отметить, что это мероприятие мы планировали провести давно. И прошло оно очень хорошо. Мнения учеников и ветеранов сошлись, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» заведующая отделением библиотеки №151 Светлана Фадеева.
На встрече обсуждались такие вопросы, как причины нападения Германии, первых поражений советских войск, переломный момент в войне и другие. Как отметила Светлана Витальевна, старшему поколению было очень интересно узнать, как преподносится история в школах и что думают сами ученики о некоторых ее фактах.
Среди участников встречи были председатель районного Совета ветеранов Алексей Бондаренко, полковник и начальник кафедры Военно-инженерной академии Николай Смагин, ветеран-интернационалист, журналист, поэт и композитор Александр Карпенко, который в конце мероприятия исполнил композиции собственного сочинения.
Фото: Библиотека №151  Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/27/40473/
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