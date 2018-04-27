Оренбургские теплоэнергетики потратят на благоустройство свыше 13 миллионов

В Оренбургском филиале «Т Плюс» отметили, что договор с подрядной организацией на восстановление благоустройства заключен, и работы ведутся даже несмотря на неблагоприятные погодные условия последней недели.

На сегодняшний день полностью восстановлены 17 участков проведения ремонтов теплотрасс, что составляет 360 м2 дорожного покрытия и 180 м2 газонов. На 29 участках работы близятся к завершению.

В ближайших планах Оренбургского филиала «Т Плюс» — облагораживание территорий по 226 ордерам. На части из них работы будут проведены с улучшением первоначального состояния территории.