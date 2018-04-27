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Председатель совета директоров банка Intesa прокомментировал санкции США против России
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Председатель совета директоров банка Intesa прокомментировал санкции США против России 

RT на русском 46 минут назад
«Конечно, как я уже говорил, это близорукая позиция, потому что в нынешнем глобализованном мире мы находимся в условиях сообщающихся сосудов. Я думаю, что нынешняя конъюнктура позитивна, но она долго не протянется и поэтому, я думаю, что страны, которые ввели санкции, почувствуют на себе, как это уже происходило в прошлом», — сказал он, отвечая на вопрос RT, может ли введение недавних санкций Соединёнными Штатами против России негативно повлиять на европейский рынок.
Ранее kp.ru сообщало, что в Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с председателем совета директоров банка Intesa, профессором Антонио Фаллико.
RT на русском: последние новости
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