Ещё
Глеб Простаков: Ни один коррупционер на Украине не будет посажен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Простаков: Ни один коррупционер на Украине не будет посажен 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Я хорошо помню, как картинно, на камеры, прямо на заседании правительства задержали и вывели в наручниках главу ГСЧС Бочковского. «Ну, все, началось» — прошелся по сетям довольный шепоток тех, кто уверовал в реальную борьбу с коррупцией в стране, чья элита формировалась благодаря этой самой коррупции.
Тогда, весной 2015-го, это было первое громкое задержание действующего чиновника. Не было еще одеяла Насирова, наката на Мартыненко, не было все-это-фейк радикала Мосийчука, берущего взятку. Не было «социальной рекламы» Луценко с шелестящими долларами, возвращенными в бюджет.
Так вот, только что окружной суд не просто оправдал этого самого Бочковского, но и восстановил в должности. Круг замкнулся: ни один — в буквальном смысле ни один коррупционер в системе действующей власти — не будет посажен. Громкие аресты и папки с уголовными делами нужны отнюдь не для восстановления справедливости, забудьте. Они нужны для шантажа и только. Для разборок политических элит между собой, для шоу. Посадить могут лишь того, кто по каким-то причинам выпал из обоймы, перестал быть «своим». Своего же не посадят никогда.
Такая система нежизнеспособна. Она действительно может породить новую элиту — еще более жадную, циничную и вороватую, нежели элита, рожденная 90-ми и нулевыми. И если первая элитка дала стране два майдана и утрату территорий, то вторая действительно доведет дело до логического конца — распада страны, о котором всерьез заговорили Мураев, Бойко и другие нерукопожатные с точки зрения профессиональных патриотов политики.
Украина.ру: последние новости
«Взгляд»: Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца В «Нафтогазе» готовятся к большой войне с Россией Политолог пояснил, как Верховная Рада игнорирует Конституцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост313
Путин поблагодарил россиян за понимание225
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине354
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН70
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение