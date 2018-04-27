Глеб Простаков: Ни один коррупционер на Украине не будет посажен

Я хорошо помню, как картинно, на камеры, прямо на заседании правительства задержали и вывели в наручниках главу ГСЧС Бочковского. «Ну, все, началось» — прошелся по сетям довольный шепоток тех, кто уверовал в реальную борьбу с коррупцией в стране, чья элита формировалась благодаря этой самой коррупции.

Тогда, весной 2015-го, это было первое громкое задержание действующего чиновника. Не было еще одеяла Насирова, наката на Мартыненко, не было все-это-фейк радикала Мосийчука, берущего взятку. Не было «социальной рекламы» Луценко с шелестящими долларами, возвращенными в бюджет.

Так вот, только что окружной суд не просто оправдал этого самого Бочковского, но и восстановил в должности. Круг замкнулся: ни один — в буквальном смысле ни один коррупционер в системе действующей власти — не будет посажен. Громкие аресты и папки с уголовными делами нужны отнюдь не для восстановления справедливости, забудьте. Они нужны для шантажа и только. Для разборок политических элит между собой, для шоу. Посадить могут лишь того, кто по каким-то причинам выпал из обоймы, перестал быть «своим». Своего же не посадят никогда.

Такая система нежизнеспособна. Она действительно может породить новую элиту — еще более жадную, циничную и вороватую, нежели элита, рожденная 90-ми и нулевыми. И если первая элитка дала стране два майдана и утрату территорий, то вторая действительно доведет дело до логического конца — распада страны, о котором всерьез заговорили Мураев, Бойко и другие нерукопожатные с точки зрения профессиональных патриотов политики.