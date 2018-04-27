ВЭБ не планирует продавать свой пакет в «Русале» 

ВЭБ не планирует продавать принадлежащий банку пакет акций алюминиевой компании «Русал», заявил журналистам первый заместитель председателя — член правления ВЭБа Николай Цехомский.
«У нас нет такой необходимости (продавать пакет. — RNS)», — сказал он.
Ранее зампред ВЭБа Андрей Московских заявил, что не ожидает ухудшения финансового положения «Русала» в ближайшее время. Кроме того, банк развития не видит необходимости создавать дополнительные резервы по кредитам «Русалу».
США 6 апреля ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал».
Позже Минфин США отметил, что может смягчить санкции в отношении «Русала» в случае отказа Дерипаски от контроля над компанией. Ведомство также продлило срок завершения сделок с «Русалом» до 23 октября 2018 года.