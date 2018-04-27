ВЭБ не планирует продавать свой пакет в «Русале»

«У нас нет такой необходимости (продавать пакет. — RNS)», — сказал он.

Ранее зампред ВЭБа Андрей Московских заявил, что не ожидает ухудшения финансового положения «Русала» в ближайшее время. Кроме того, банк развития не видит необходимости создавать дополнительные резервы по кредитам «Русалу».