В Ялте установят 12 «умных» остановок

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апр — РИА Новости Крым . В Ялте установят 12 «умных» остановок общественного транспорта. Об этом со ссылкой на департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время ведется демонтаж старых троллейбусных остановок, расположенных в районе троллейбусного вокзала. На их месте поэтапно установят новые, «умные», остановочные павильоны.

В администрации напомнили, что первую «умную» остановку в Ялте оборудовали около двух лет назад возле кинотеатра "Спартак" . Все «умные» остановки оборудованы камерами видеонаблюдения, разъемами для подзарядки техники, бесплатным Wi-Fi и навигацией.

"Проект реализуется за счет инвестора", — уточнили в пресс-службе.