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В Ялте установят 12 «умных» остановок
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В Ялте установят 12 «умных» остановок 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Ялте установят 12 «умных» остановок общественного транспорта. Об этом со ссылкой на департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты сообщает пресс-служба городской администрации.
В настоящее время ведется демонтаж старых троллейбусных остановок, расположенных в районе троллейбусного вокзала. На их месте поэтапно установят новые, «умные», остановочные павильоны.
В администрации напомнили, что первую «умную» остановку в Ялте оборудовали около двух лет назад возле кинотеатра "Спартак". Все «умные» остановки оборудованы камерами видеонаблюдения, разъемами для подзарядки техники, бесплатным Wi-Fi и навигацией.
"Проект реализуется за счет инвестора", — уточнили в пресс-службе.
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