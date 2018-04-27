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В Молдове отмечают День государственного флага
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В Молдове отмечают День государственного флага 

Мир24 1 час назад
Молдова 27 апреля отмечает День государственного флага. В 1990 году образец нынешнего знамени утвердил первый парламент страны. Спустя 20 лет эту дату объявили государственным праздником, сообщает «МИР 24».
Масштабные мероприятия проходят по всей республике. Под звуки национального гимна и марш роты почетного караула подняли триколор над зданием Министерства обороны. В церемонии участвовал и премьер-министр страны Павел Филип.
«Флаг напоминает нам о тех, кто боролся и отдал жизнь во имя защиты родины, героических поступках наших предшественников, трудном пути к независимости. Под знаменем мы принимали самые важные исторические решения — голосовали за независимость, присоединение к международным организациям, подписали соглашение об Ассоциации с Евросоюзом», — подчеркнул Павел Филип.
За свою историю внешний вид молдавского флага неоднократно менялся. Окончательной версией стало сине-желто-красное полотно с изображением орла-крестоносца на гербе и щитом в виде головы зубра. Автором государственного герба является Георге Врабие.
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