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На участке 6-й Кожуховской улицы восстановили дорожное покрытие
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На участке 6-й Кожуховской улицы восстановили дорожное покрытие 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Несколько дорожных ям оперативно заделали у школы на 6-й Кожуховской улице после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме и попросил устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.
В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью руководителя ГБУ «Жилищник Южнопортового района» Ирины Муравьевой.
«Сообщаем, что выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по указанному адресу», — отмечается в ответе.
Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (ео)
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