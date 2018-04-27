«Башкирия — это звучит спокойно»

«Это в первую очередь связано с лингвистической и социокультурной проблемами — для русского человека название Башкортостан кажется неблагозвучным и корявым. Плюс к этому, несколько поколений русских выросли в условиях, когда эта территория традиционно называлась Башкирией. Башкирия была регионом, который был родиной для всех, кто там родился и всех, кто там жил. Это никак не связано с национальной самоидентификацией.

Название Башкортостан появился в очень узком историческом промежутке времени, когда произошел всплеск регионализма. Не национализма, а именно регионализма. Именно тогда обсуждались идеи Сибирской и Уральской республик. И из обращения к прошлому, к своим корням. Это было и у русских, это произошло и у других национальностей. Была проведена политика о том, что территории, которые стали национальными республиками, имели названия из коренного языка. Так Татарская АССР превратилась в Республику Татарстан , Марийская АССР — в Республику Марий Эл. То же самое произошло и в Башкирии

И поэтому то, что сейчас принято решение в качестве туристического бренда, а на самом деле международного бренда, использовать именно название Башкирия, это совершенно разумный и здравый шаг. И тем более, что подавляющее большинство, если не 100% просветительских и рекламных проспектов будут издаваться, например, в России , только на русском языке. И поэтому совершенно естественно, что название республики будет звучать тоже по-русски.

Когда название принадлежит к языковому ядру своей нации, возникает положительное, теплое отношение к этому слову, к этому образу, к этому названию. А Башкортостан будет ассоциироваться в первую очередь с востоком, в первую очередь с национальностью, в первую очередь с тем, что это специфическое национальное образование. Поскольку все знают, что в некоторых национальных, особенно северо-кавказских образованиях, возникают проблемы с туристами, то естественно, что это будет переноситься на подобные образования и в других частях страны. А когда звучит Башкирия — это звучит спокойно, не несет в себе никакого негативного подсознательного контекста. Башкирия — это просто часть своей же страны, своего мира, в данном случае, русского».

Фото: Медиапроект «Столица Нижний»