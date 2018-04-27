Плохое впечатление: невербальные привычки, которые отталкивают

Внешний вид, одежда и манера речи являются тем, на что в первую очередь обращают внимание при знакомства. Однако даже привлекательный человек с идеально поставленной речью может казаться отталкивающим из-за наличия некоторых невербальных привычек, от которых лучше избавиться, чтобы не оставлять после себя неприятное «послевкусие». Волосы У многих имеется привычка во время беседы теребить или поправлять свои волосы. Это не только отвлекает собеседника, но также наносит вред шевелюре, а вы при этом кажетесь нервным. Если сразу избавиться от такого действия сложно, можно переключить внимание на браслет на руке. Жестикуляция Иногда жесты во время беседы уместны, но только не если вы буквально не опускаете рук и слишком активно ими размахиваете. Беспрерывная жестикуляция у собеседника, чаще всего, вызывает только раздражение. Руки Иногда ради удобства люди скрещивают руки на груди, но делать это в присутствии нового знакомого нежелательно. У него может возникнуть ощущение, словно вы закрываетесь, или же он вам просто неинтересен. При общении с другими лучше принимать открытые позы. Ноги Удивительный факт, но многие оценивают других по их походке. Чтобы не показаться другим неуклюжей и неуверенной личностью, важно всегда держать осанку, а также ни в коем случае не шаркать ногами. Ерзанье Когда человек начинает ерзать на месте, это фактически выдает его нервозность, неуверенность и скованность. Если имеется необходимость оставить после себя приятное впечатление, лучше попытаться взять себя в руки. Улыбка Угрюмый внешний вид оттолкнет собеседника и заставит его почувствовать себя неловко. Вместо этого, улыбка послужит сигналом уверенности в себе, и человек охотнее будет улыбаться вам в ответ. К тому же, такой простой нюанс поможет убрать неловкость и скованность в беседе.