Волгоградские УК будут наказывать рублем за мусор во дворах

В инспекции Госжилнадзора Волгоградской области обсудили результаты проверки состояния многоквартирных домов и придомовых территорий, за которые отвечают управляющие компании.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в течение месяца специалисты проводили мониторинг. Обследование показало, что далеко не все управляющие компании города привели в порядок дворы и контейнерные площадки. В ряде домов не были отремонтированы цоколи, отмостки, входные двери подъездов.

Нарушения были отмечены и на объектах, находящихся на балансе ресурсоснабжающих организаций, тепловых пунктов и наружных сетей.

Отметим, со второй половины мая текущего года пройдут комплексные проверки санитарно-технического состояния многоквартирных домов и дворов. В случае выявления нарушений к УК будут применяться все меры административного воздействия, при этом штрафы могут достигать 300 000 рублей.