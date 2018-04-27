Ещё
В Костроме общественники проверяют качество предоставления госуслуг подразделениями полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Костроме общественники проверяют качество предоставления госуслуг подразделениями полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках осуществления общественного контроля члены Общественного совета при региональном управлении МВД посетили отделение по вопросам миграции № 1 УМВД России по г. Костроме и проверили, как организована работа по предоставлению государственных услуг населению.
Один из вопросов, интересовавших представителей общественности, касался удобства и времени предоставляемых населению государственных услуг в условиях роста интереса граждан к их получению в электронном виде.
Общественники осмотрели помещения, в которых ведется прием граждан, а также места ожидания, проверили актуальность документации, представленной на информационных стендах и наличие справочно-раздаточного материала. Особое внимание гости обратили на положительный эффект от внедрения системы электронной очереди.
По итогам проверки представителями Общественного совета дана положительная оценка работе сотрудников полиции.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Ветераны МВД и Общественный совет УМВД России по Приморскому краю провели «Урок Победы» для молодежи В Белгороде школьники познакомились с работой полицейских Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам - нет»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост313
Путин поблагодарил россиян за понимание225
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине354
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН70
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение