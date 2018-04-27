В Костроме общественники проверяют качество предоставления госуслуг подразделениями полиции

В рамках осуществления общественного контроля члены Общественного совета при региональном управлении МВД посетили отделение по вопросам миграции № 1 УМВД России по г. Костроме и проверили, как организована работа по предоставлению государственных услуг населению.

Один из вопросов, интересовавших представителей общественности, касался удобства и времени предоставляемых населению государственных услуг в условиях роста интереса граждан к их получению в электронном виде.

Общественники осмотрели помещения, в которых ведется прием граждан, а также места ожидания, проверили актуальность документации, представленной на информационных стендах и наличие справочно-раздаточного материала. Особое внимание гости обратили на положительный эффект от внедрения системы электронной очереди.

По итогам проверки представителями Общественного совета дана положительная оценка работе сотрудников полиции.