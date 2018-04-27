Астраханские рыбоводы проводят эксперимент по искусственному воспроизводству воблы

"Это абсолютно новый эксперимент для региона. Более того, нет никакой технологии, никаких нормативов по искусственному воспроизводству воблы, все будем делать впервые. С каждым годом ценные виды речных рыб, а вобла относится именно к ним, заменяется менее ценными, эта проблема требует незамедлительного вмешательства. Возможно, именно за счет искусственного воспроизводства удастся найти положительное решение проблемы", — сказали в региональном министерстве.

Как уточнили в пресс-службе областного минсельхоза, в рамках эксперимента воблу с икрой выпустили в закрытый водоем на базе рыболовецкого колхоза имени XX Партсъезда Володарского района. Далее рыбоводы будут следить за нерестом рыбы, а также проводить исследования по ее питанию и росту. Первые результата эксперимента должны озвучить уже в этом году.

"Если эксперимент удастся, то это позволит вывести искусственное воспроизводство в Астраханской области на новый уровень. Рыбоводы смогут выпускать в водоемы мальков воблы, выращенных в искусственных условиях, что в дальнейшим пополнит ее естественную популяцию и увеличит ее промышленный возврат", — добавили в пресс-службе.

В последние годы уловы частиковых рыб в Астраханской области не превышают 45-50 тыс. тонн. При этом доля малоценных рыб в уловах растет и уже достигает 25%. Ранее с ссылкой на Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ) сообщалось, что уловы астраханской воблы за последние 50 лет сократились в десятки раз и сейчас составляют не более 1,2 тыс. тонн за сезон вылова. Более того, за последние десять лет средняя масса одной рыбы сократилась на несколько десятков грамм, а длина — на 1-2 см.