Абызов считает, что критерии определения МСБ пересматривать нецелесообразно

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов усомнился в необходимости пересматривать критерии определения малого и среднего бизнеса, а также принципы работы риск-ориентированного подхода на фоне произошедшего в Кемерово пожара в здании торгового центра.

"Сегодня к МСБ относятся компании с выручкой до 800 млн рублей и численностью людей до 200 человек. Эти критерии абсолютно экономические и их пересматривать, я считаю, нецелесообразно. Эти критерии никакого отношения не имеют к уровню опасности объекта", — сказал он журналистам.

Другой вопрос, стоит ли на предприятия МСБ, которые представляют опасные производства или социально-значимые объекты, распространять режим надзорных каникул, отметил Абызов. «Я считаю, что применение к таким объектам исключений из порядка надзора нецелесообразно», — подчеркнул министр. Бизнес при этом высказался в поддержку предстоящей реформы — отказа от надзорных каникул на фоне запуска риск-ориентированного подхода, заметил Абызов.

Этот подход подразумевает распределение всех поднадзорных объектов по категориям риска. В базовой версии предполагаются три уровня риска. Объекты, которые относятся к первой категории, подлежат ежегодной проверке. Объекты, относящиеся ко второй категории риска, подлежат проверке раз в три года, а третьи — нерисковые объекты могут проверяться раз в семь лет и только выборочно.

"Это означает, что такие объекты, как торговые центры, должны относиться либо к высокой, либо к средней категории риска. Это означает, что риск-ориентированный подход будет определять необходимость их ежегодной проверки или проверки раз в 3 года. В зависимости от сложности объекта", — завершил Абызов.

Министр не стал комментировать вопросы пожарной безопасности в Кемерово до окончания официального расследования.