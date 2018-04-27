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Умирающий тюлененок был спасен в Калининграде
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Умирающий тюлененок был спасен в Калининграде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Калининградского зоопарка спасли умирающего тюлененка. Детеныша нашли на берегу Балтийского моря, он был ранен и без сил лежал на песке.
На шее у тюленя обнаружили следы от  чьих-то  зубов. Работники зоопарка аккуратно подняли тюлененка и, придерживая ему шею, доставили в зоопарк. Как только он пришел в себя, его сразу же накормили и организовали небольшой вольер в одном из помещений. По словам директора зоопарка, на детеныша скорее всего напало довольно крупное животное, иначе он бы смог постоять за себя.
Сразу было сказано, что у него есть рана, что из раны идет гной. Было очевидно, что необходимо как минимум осмотреть, возможно, оказать первичную помощь. Вероятнее всего, это укус очень крупной собаки, потому что мелкие собаки таким детенышам, даже несмотря на их очень симпатичные мордахи, на самом деле не страшны
Светлана Соколова, генеральный директор Калининградского зоопарка.
На данный момент тюлененок быстрыми темпами идет на поправку. Он уже успел познакомиться со своими сородичами и хорошо себя чувствует. Сотрудники зоопарка говорят, что как только рана детеныша полностью затянется, его снова отпустят на волю.
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