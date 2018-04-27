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Подведены итоги встреч Панова с жителями Сормовского и Автозаводского районов
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Подведены итоги встреч Панова с жителями Сормовского и Автозаводского районов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Почти все проблемы, озвученные нижегородцами, главе города удалось решить, и лишь некоторые вопросы пришлось отложить на перспективу — те, которые требуют взаимодействия с региональными и федеральными органами власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Всего на встречах жители двух районов задали Владимиру Панову 528 письменных вопросов. Большая часть из них — почти 30% — затрагивала тему благоустройства, еще 16% — сферу ЖКХ, свыше 11% — социальную сферу. Также ряд озвученных нижегородцами проблем касался экологической ситуации, поддержки предпринимателей, работы органов власти.
После встречи в Автозаводском районе нерешенными остались менее 3% вопросов, в Сормовском — 4,8%. Все они затрагивают темы межведомственного взаимодействия. В частности, речь шла о выделении жилья детям-сиротам, обеспечении инвалидов средствами гигиены, возвращении выплат работающим пенсионерам, строительстве метро и виадука на улице Циолковского и других темах, которые невозможно решить без содействия органов власти других уровней.
При этом конкретными результатами открытых встреч Панова с жителями Автозаводского и Сормовского районов следует признать начало процедуры по переводу поселков Стригино, Нагулино и Гнилицы из статуса садов и дач в статус зоны ИЖС, а также назначение публичных слушаний по вопросу отмены застройки Волжской поймы в районе улицы Хальзовской.
Напомним, третья открытая встреча мэра Нижнего Новгорода с горожанами состоялась 26 мая в Приокском районе.
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