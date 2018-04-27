Подведены итоги встреч Панова с жителями Сормовского и Автозаводского районов

Почти все проблемы, озвученные нижегородцами, главе города удалось решить, и лишь некоторые вопросы пришлось отложить на перспективу — те, которые требуют взаимодействия с региональными и федеральными органами власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Всего на встречах жители двух районов задали Владимиру Панову 528 письменных вопросов. Большая часть из них — почти 30% — затрагивала тему благоустройства, еще 16% — сферу ЖКХ, свыше 11% — социальную сферу. Также ряд озвученных нижегородцами проблем касался экологической ситуации, поддержки предпринимателей, работы органов власти.

После встречи в Автозаводском районе нерешенными остались менее 3% вопросов, в Сормовском — 4,8%. Все они затрагивают темы межведомственного взаимодействия. В частности, речь шла о выделении жилья детям-сиротам, обеспечении инвалидов средствами гигиены, возвращении выплат работающим пенсионерам, строительстве метро и виадука на улице Циолковского и других темах, которые невозможно решить без содействия органов власти других уровней.

При этом конкретными результатами открытых встреч Панова с жителями Автозаводского и Сормовского районов следует признать начало процедуры по переводу поселков Стригино, Нагулино и Гнилицы из статуса садов и дач в статус зоны ИЖС, а также назначение публичных слушаний по вопросу отмены застройки Волжской поймы в районе улицы Хальзовской.

Напомним, третья открытая встреча мэра Нижнего Новгорода с горожанами состоялась 26 мая в Приокском районе.