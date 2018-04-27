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Неудивительно, что сюда направлены усилия, — ямальские депутаты о задержании боевиков
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Неудивительно, что сюда направлены усилия, — ямальские депутаты о задержании боевиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат заксобрания ЯНАО Валерий Степанченко заявил, что для него новость о пропаганде запрещенной организации на территории автономного округа не стала «ошарашивающей». Народный избранник объяснил это тем, что это регион, насыщенный мигрантами с Востока и Кавказа.
«Еще в 90-ых годах мы предлагали ограничить въезд в округ. На Ямале проходят большие энергетические потоки. Неудивительно, что сюда направлены усилия ИГИЛ (*запрещены в РФ) (*запрещены в РФ), чтобы закрепить свое влияние. Власть это понимает и прилагает большие усилия, чтобы этого не допустить. Ситуация находится на особом контроле. Доказательством является тот факт, что этих людей все-таки задержали. Я не разделяю людей по национальному признаку, я делю их по отношению друг к другу. У нас не было межнациональной розни, но мы хотим, чтобы и дальше так было».
Подобного мнения придерживается и депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин. По его словам, Ямал и Югра должны быть регионами с особыми въездами, так как там расположены стратегически-важные объекты.
«Я как депутат и гражданин выступаю за то, чтобы у нас был особый пропускной режим, потому что миграционные процессы здесь непростые», — подчеркнул депутат.
Однако, отметил он, вербовка может идти и через интернет. Это, по его словам, глобальная угроза уже не только для Ямала, но и для всей страны.
Депутат заксобрания ЯНАО, лидер регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина согласилась с коллегами, что в округе нужно сделать пограничную территорию. В качестве примера она привела появление поста ГАИ на дороге с Ноябрьска.
«Мы неоднократно об это говорили, регион ведь стратегически важный», — отметила она.
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