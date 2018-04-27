Госфильмофонд передаст РГО кадры кинохроники из экспедиций первой половины XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Госфильмофонд передаст Русскому географическому обществу (РГО) редкие кадры кинохроники из экспедиций первой половины XX века. Об этом сообщил в пятницу президент РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Помимо портала документов (электронной библиотеки РГО) вызывают интерес картографический и молодежный разделы, а также обширная фильмотека. В скором времени она пополнится редкими кадрами кинохроники из экспедиций первой половины прошлого века, которые передаст нам Госфильмофонд. Такая договоренность уже есть", — сказал Шойгу.

По его словам, подобные фильмы подстегнут познавательную активность зрителей, особенно молодежи, в конечном счете повысят ее географическую грамотность.

Президент РГО также рассказал о развитии электронной библиотеки РГО.