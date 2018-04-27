Госфильмофонд передаст РГО кадры кинохроники из экспедиций первой половины XX века 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Госфильмофонд передаст Русскому географическому обществу (РГО) редкие кадры кинохроники из экспедиций первой половины XX века. Об этом сообщил в пятницу президент РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Помимо портала документов (электронной библиотеки РГО) вызывают интерес картографический и молодежный разделы, а также обширная фильмотека. В скором времени она пополнится редкими кадрами кинохроники из экспедиций первой половины прошлого века, которые передаст нам Госфильмофонд. Такая договоренность уже есть", — сказал Шойгу.
По его словам, подобные фильмы подстегнут познавательную активность зрителей, особенно молодежи, в конечном счете повысят ее географическую грамотность.
Президент РГО также рассказал о развитии электронной библиотеки РГО.
"Если за весь прошлый год ее посетили 2 млн человек, то всего за три месяца этого года — уже миллион. И это не только граждане России, но и представители десятков стран", — сообщил он.