В ФРГ заявили, что выполнят обязательства в рамках НАТО по повышению военных расходов

БРЮССЕЛЬ , 27 апреля. / ТАСС /. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заверил, что Германия выполнит взятые на себя в рамках НАТО обязательства по повышению военных расходов до 2% от ВВП. Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел стран — членов альянса.

"Мы исходим из того, что мы постепенно выполним то, чего от нас требуют", — сказал Маас. «Тот факт, что США здесь имеют определенные ожидания, не является новостью», — добавил министр.

В сентябре 2014 года лидеры стран — членов НАТО согласились в течение 10 лет довести свои оборонные бюджеты до отметки в 2% от национальных ВВП. США последовательно настаивает на том, чтобы члены альянса выполняли взятые на себя обязательства.