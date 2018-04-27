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В ФРГ заявили, что выполнят обязательства в рамках НАТО по повышению военных расходов
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В ФРГ заявили, что выполнят обязательства в рамках НАТО по повышению военных расходов 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заверил, что Германия выполнит взятые на себя в рамках НАТО обязательства по повышению военных расходов до 2% от ВВП. Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе на полях встречи министров иностранных дел стран — членов альянса.
"Мы исходим из того, что мы постепенно выполним то, чего от нас требуют", — сказал Маас. «Тот факт, что США здесь имеют определенные ожидания, не является новостью», — добавил министр.
В сентябре 2014 года лидеры стран — членов НАТО согласились в течение 10 лет довести свои оборонные бюджеты до отметки в 2% от национальных ВВП. США последовательно настаивает на том, чтобы члены альянса выполняли взятые на себя обязательства.
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