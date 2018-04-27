В Адыгее открыли новую мечеть

Новая мечеть в хуторе Гавердовском в пригороде Майкопа строилась на общественные пожертвования в течение нескольких лет.

Церемония открытия мечети по традиции началась с чтения Корана.

Глава Адыгеи отметил важность данного события для всех мусульман республики и выразил надежду на то, что новая мечеть станет еще одним духовным центром в республике.

«Сила Адыгеи, как и всей России , — в единстве народов, проживающих в ней. И укрепление традиционного ислама, приобщение молодежи к его духовно-нравственным ценностям, убежден, будут только способствовать укреплению мира и согласия как в республике, так и во всей нашей многонациональной стране», — сказал Мурат Кумпилов

Также глава региона подчеркнул, что формирование в обществе уважения к правам верующих, поддержание их религиозных устремлений — одно из главных направлений работы руководства Адыгеи в сфере развития межнациональных и межрелигиозных отношений.

Отдельно Мурат Кумпилов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство мечети — жителей республики и представителей зарубежной черкесской диаспоры. Глава республики напомнил, что в ближайшее время планируется открытие новых мечетей в поселке Энем и ауле Пшичо. Это стало результатом совместной работы Духовного управления мусульман с руководством региона при поддержке самих жителей республики.

В этот день также вспомнили ушедшего из жизни муфтия Нурбия Емижа, который явился одним из инициаторов строительства мечети в хуторе Гавердовском и много сделал для воплощения этой идеи.

Выступившие на мероприятии мэр Майкопа Андрей Гетманов, муфтий Аскарбий Карданов и председатель правления «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Шафиг Пшихачев поблагодарили руководство республики за оказанную поддержку данному проекту и присоединились к словам поздравления.

Отметим, мечеть спроектирована с двумя минаретами и рассчитана на одновременное нахождение в ней до 600 человек.