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В Адыгее открыли новую мечеть
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В Адыгее открыли новую мечеть 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Новая мечеть в хуторе Гавердовском в пригороде Майкопа строилась на общественные пожертвования в течение нескольких лет.
Поздравить мусульманскую общественность с открытием мечети приехал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В торжествах приняли участие: муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, мэр Майкопа Андрей Гетманов, представители республиканских органов власти, общественных объединений и религиозных конфессий.
Церемония открытия мечети по традиции началась с чтения Корана.
Глава Адыгеи отметил важность данного события для всех мусульман республики и выразил надежду на то, что новая мечеть станет еще одним духовным центром в республике.
«Сила Адыгеи, как и всей России, — в единстве народов, проживающих в ней. И укрепление традиционного ислама, приобщение молодежи к его духовно-нравственным ценностям, убежден, будут только способствовать укреплению мира и согласия как в республике, так и во всей нашей многонациональной стране», — сказал Мурат Кумпилов
Также глава региона подчеркнул, что формирование в обществе уважения к правам верующих, поддержание их религиозных устремлений — одно из главных направлений работы руководства Адыгеи в сфере развития межнациональных и межрелигиозных отношений.
Отдельно Мурат Кумпилов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство мечети — жителей республики и представителей зарубежной черкесской диаспоры. Глава республики напомнил, что в ближайшее время планируется открытие новых мечетей в поселке Энем и ауле Пшичо. Это стало результатом совместной работы Духовного управления мусульман с руководством региона при поддержке самих жителей республики.
В этот день также вспомнили ушедшего из жизни муфтия Нурбия Емижа, который явился одним из инициаторов строительства мечети в хуторе Гавердовском и много сделал для воплощения этой идеи.
Выступившие на мероприятии мэр Майкопа Андрей Гетманов, муфтий Аскарбий Карданов и председатель правления «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Шафиг Пшихачев поблагодарили руководство республики за оказанную поддержку данному проекту и присоединились к словам поздравления.
Отметим, мечеть спроектирована с двумя минаретами и рассчитана на одновременное нахождение в ней до 600 человек.
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