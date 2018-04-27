Орешкин: систему предоставления госуслуг надо полностью перевести в автоматический режим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Система предоставления государственных услуг должна быть усовершенствована так, чтобы все решения в ней принимались в автоматическом режиме. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Совета законодателей РФ.

"Нам катастрофически не хватает юридически значимых данных, на основе которых решения могли бы приниматься в онлайн режиме без человеческого участия. Перевод всех данных государственных реестров в категорию юридически значимых, а также построение алгоритмов автоматизированного сбора необходимых данных и принятия на основе их анализа решений позволит сэкономить регионам огромные человеческие и финансовые ресурсы, а главное сбережет время граждан", — считает Орешкин.

По его словам, ситуация в сфере предоставления государственных услуг за последние 10 лет кардинально изменилась: создана сеть многофункциональных центров, многие услуги переведены в электронный вид. Однако, как отметил министр, большинство операций внутри системы, от сбора данных до обмена информацией между ведомствами, до сих пор происходят в ручном режиме.

Совета Федерации. Кроме того, по его словам, в рамках работы по внедрению новых технологий необходимо создать принципиально новую модель государственного контроля, которая позволит использовать дистанционные технологии, получать информацию с камер и измерительных датчиков. Орешкин отметил, что для внедрения системы умного контроля необходимо принять базовый закон «О государственном и муниципальном контроле», работу над которым уже ведут представители Госдумы