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ВЭБ не видит необходимости досоздавать резервы по кредитам «Русалу»
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ВЭБ не видит необходимости досоздавать резервы по кредитам «Русалу» 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк не видит необходимости создавать дополнительные резервы по кредитам, выданным "Русалу", сообщил журналистам первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский.
"Мы консультируемся с аудиторами, с аудиторами «Русала», что что-то такое делать срочное или как-то сильно резервировать эти кредиты необходимости нет. Нам, ничего пока сейчас не нужно", — сказал он на брифинге.
"Русал" и его совладелец Олег Дерипаска оказались 6 апреля в новом антироссийском санкционном списке США.
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