ВЭБ не видит необходимости досоздавать резервы по кредитам «Русалу»

"Мы консультируемся с аудиторами, с аудиторами «Русала», что что-то такое делать срочное или как-то сильно резервировать эти кредиты необходимости нет. Нам, ничего пока сейчас не нужно", — сказал он на брифинге.