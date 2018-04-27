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В Курске приступили к оформлению клумб
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В Курске приступили к оформлению клумб 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Всего в городе высадят около 400 тысяч корней цветов и около сотни саженцев
Из-за низких температур в апреле специалисты ООО «Зеленстрой» приступили к высадке цветов позже срока. Как рассказал директор предприятия Оксен Сароян, нынешней весной на городские клумбы высадят 400 тысяч корней однолетних цветов, а также полторы тысячи кустарников кизельника блестящего и 90 саженцев деревьев, в том числе хвойных пород.
— Производством однолетников занимается коллектив нашего предприятия, — уточнил Оксен Сароян. — В общей сложности мы выращиваем ежегодно порядка 650 тысяч корней цветов. Основная их часть, как я уже сказал, высаживается на городские клумбы, а остальные мы реализуем учреждениям образования, культуры, здравоохранения. Так что выращенные нашими работницами петунии, бархатцы, львиный зев, агератум голубой мексиканский и другие — всего 40 наименований цветов — радуют жителей и гостей Курска с весны до первых заморозков.
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