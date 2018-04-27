В Курске приступили к оформлению клумб

Всего в городе высадят около 400 тысяч корней цветов и около сотни саженцев

Из-за низких температур в апреле специалисты ООО «Зеленстрой» приступили к высадке цветов позже срока. Как рассказал директор предприятия Оксен Сароян, нынешней весной на городские клумбы высадят 400 тысяч корней однолетних цветов, а также полторы тысячи кустарников кизельника блестящего и 90 саженцев деревьев, в том числе хвойных пород.