В Курске приступили к оформлению клумб 

Всего в городе высадят около 400 тысяч корней цветов и около сотни саженцев
Из-за низких температур в апреле специалисты ООО «Зеленстрой» приступили к высадке цветов позже срока. Как рассказал директор предприятия Оксен Сароян, нынешней весной на городские клумбы высадят 400 тысяч корней однолетних цветов, а также полторы тысячи кустарников кизельника блестящего и 90 саженцев деревьев, в том числе хвойных пород.
— Производством однолетников занимается коллектив нашего предприятия, — уточнил Оксен Сароян. — В общей сложности мы выращиваем ежегодно порядка 650 тысяч корней цветов. Основная их часть, как я уже сказал, высаживается на городские клумбы, а остальные мы реализуем учреждениям образования, культуры, здравоохранения. Так что выращенные нашими работницами петунии, бархатцы, львиный зев, агератум голубой мексиканский и другие — всего 40 наименований цветов — радуют жителей и гостей Курска с весны до первых заморозков.