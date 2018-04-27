Иностранная делегация посетила НИУ «МЭИ» Лефортова

НИУ «МЭИ» 23 апреля посетила делегация Организации по развитию и кооперации глобального энергетического объединения и Государственной электросетевой корпорации Китая (GEIDCO). Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В ходе встречи стороны договорились о следующих основных направлениях развития сотрудничества между НИУ «МЭИ» и GEIDCO: проведение совместных научных исследований; организация взаимных стажировок специалистов из МЭИ и GEIDCO; взаимное участие представителей МЭИ и GEIDCO в организуемых конференциях; публикация статей в журналах GEIDCO, — отметили в пресс-службе.

По итогам встречи принято решение назначить координатором в МЭИ по взаимодействию с GEIDCO заведующего НИЛ «Проблем электрических систем» О. Н. Кузнецова. (ео)