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Иностранная делегация посетила НИУ «МЭИ» Лефортова
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Иностранная делегация посетила НИУ «МЭИ» Лефортова 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
НИУ «МЭИ» 23 апреля посетила делегация Организации по развитию и кооперации глобального энергетического объединения и Государственной электросетевой корпорации Китая (GEIDCO). Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В ходе встречи стороны договорились о следующих основных направлениях развития сотрудничества между НИУ «МЭИ» и GEIDCO: проведение совместных научных исследований; организация взаимных стажировок специалистов из МЭИ и GEIDCO; взаимное участие представителей МЭИ и GEIDCO в организуемых конференциях; публикация статей в журналах GEIDCO, — отметили в пресс-службе.
По итогам встречи принято решение назначить координатором в МЭИ по взаимодействию с GEIDCO заведующего НИЛ «Проблем электрических систем» О. Н. Кузнецова. (ео)
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