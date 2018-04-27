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Росгеология завершила первый этап сейсморазведки на Западно-Заозерном участке в ХМАО
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Росгеология завершила первый этап сейсморазведки на Западно-Заозерном участке в ХМАО 

Rambler News Service 2 часа назад
Компания «Пермнефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила первый этап исследований на Западно-Заозерном участке в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает Росгеология.
Как говорится в сообщении компании, в январе-апреле 2018 года было проведено 900 погонных км сейсморазведочных работ.
Всего предполагается выполнить 1,9 тыс. погонных км сейсморазведки МОГТ-2D. На втором этапе будет проведено ещё 1 тыс. погонных км таких работ. Исследования продолжатся зимой 2018-2019 годов.
Проект реализуется за счет бюджетных средств в рамках государственного контракта, подписанного между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу в 2017 году.
«Перед геологами поставлены задачи: изучить геологическое строение объекта, уточнить границы распространения юрско-меловых нефтегазоносных комплексов», — отмечает Росгеология.
Компания должга выявить ловушки, перспективные на поиски залежей углеводородов и оценить обнаруженные ресурсы по категории Дл. Итогом должны стать рекомендации на постановку дальнейших геологоразведочных работ.
Завершить выполнение госконтракта планируется до конца 2019 года.
Объект расположен в Уральском федеральном округе, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском автономном округе. Площадь изучаемого участка — 1,903 тыс. кв. км. Глубина исследований — 6 км.
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