Росгеология завершила первый этап сейсморазведки на Западно-Заозерном участке в ХМАО

Компания «Пермнефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершила первый этап исследований на Западно-Заозерном участке в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает Росгеология.

Как говорится в сообщении компании, в январе-апреле 2018 года было проведено 900 погонных км сейсморазведочных работ.

Всего предполагается выполнить 1,9 тыс. погонных км сейсморазведки МОГТ-2D. На втором этапе будет проведено ещё 1 тыс. погонных км таких работ. Исследования продолжатся зимой 2018-2019 годов.

Проект реализуется за счет бюджетных средств в рамках государственного контракта, подписанного между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу в 2017 году.

«Перед геологами поставлены задачи: изучить геологическое строение объекта, уточнить границы распространения юрско-меловых нефтегазоносных комплексов», — отмечает Росгеология.

Компания должга выявить ловушки, перспективные на поиски залежей углеводородов и оценить обнаруженные ресурсы по категории Дл. Итогом должны стать рекомендации на постановку дальнейших геологоразведочных работ.

Завершить выполнение госконтракта планируется до конца 2019 года.