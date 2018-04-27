ВЭБ не ожидает ухудшения финансового положения «Русала» в ближайшее время

Внешэкономбанк не ожидает ухудшения финансового положения «Русала» в ближайшее время, сообщил журналистам зампред ВЭБа Андрей Московских. По его словам, «до октября они (»Русал» — RNS) могут совершенно спокойно работать».

«В ближайший момент ухудшения финансового положения («Русала» — RNS) мы не ожидаем», — сказал он.

Первый зампред ВЭБа Николай Цехомский отметил, что банк развития не видит необходимости создавать дополнительные резервы по кредитам «Русалу».

«Ситуация очень волатильная, но вы знаете, что есть изменения и по отношению к «Русалу»… Мы консультируемся с нашими аудиторами, консультантами, с аудиторами «Русала» — мнение рынка, что что-то такое делать срочное или как-то сильно резервировать эти кредиты необходимости никакой нет», — сказал он.

Цехомский уточнил, что пока рано говорить о переоценке пакета акций «Русала». «Там достаточно волатильная была картинка: они сильно сначала просели, акции „Русала“, и потом они восстановились. И сейчас мне кажется очень рано», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.