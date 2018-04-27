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ВЭБ не ожидает ухудшения финансового положения «Русала» в ближайшее время
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ВЭБ не ожидает ухудшения финансового положения «Русала» в ближайшее время 

Rambler News Service 37 минут назад
Внешэкономбанк не ожидает ухудшения финансового положения «Русала» в ближайшее время, сообщил журналистам зампред ВЭБа Андрей Московских. По его словам, «до октября они (»Русал» — RNS) могут совершенно спокойно работать».
«В ближайший момент ухудшения финансового положения («Русала» — RNS) мы не ожидаем», — сказал он.
Первый зампред ВЭБа Николай Цехомский отметил, что банк развития не видит необходимости создавать дополнительные резервы по кредитам «Русалу».
«Ситуация очень волатильная, но вы знаете, что есть изменения и по отношению к «Русалу»… Мы консультируемся с нашими аудиторами, консультантами, с аудиторами «Русала» — мнение рынка, что что-то такое делать срочное или как-то сильно резервировать эти кредиты необходимости никакой нет», — сказал он.
Цехомский уточнил, что пока рано говорить о переоценке пакета акций «Русала». «Там достаточно волатильная была картинка: они сильно сначала просели, акции „Русала“, и потом они восстановились. И сейчас мне кажется очень рано», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
США 6 апреля ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал».
Позже Минфин США отметил, что может смягчить санкции в отношении «Русала» в случае отказа Дерипаски от контроля над компанией. Ведомство также продлило срок завершения сделок с «Русалом» до 23 октября 2018 года.
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