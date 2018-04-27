На Волочаевской улице устранили просадку люка

Коммунальщики отремонтировали просевший водопроводный люк в проезде рядом с домом № 10 по Волочаевской улице. Ранее с просьбой решить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель, приложив соответствующий фотоматериал.

Просадка люка была устранена, после чего на портале появился официальный ответ на обращение за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева

«Уважаемый пользователь! Сообщаем, что выполнены работы по ремонту люка колодца. Просадка устранена», — говорится в ответе.

Напомним, что для того, чтобы сообщить о проблемах, связанных с просадкой люка, на портале нужно выбрать соответствующий раздел. (ео)