Ещё
Когда и на каких водоёмах Башкирии этой весной запрещена рыбалка?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда и на каких водоёмах Башкирии этой весной запрещена рыбалка? 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
«С 25 апреля по 5 июня, в связи с началом нереста, на всех водоёмах Башкирии действуют ограничения рыбной ловли, — отвечает начальник Средневолжского территориального управления Росрыболовства по РБ Валерий Акчурин. — Рыбалка разрешена только с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук у гражданина».
Согласно КоАПП РФ административные штрафы за незаконную ловлю рыбы в нерестовый период, а также на особо охраняемых природных территориях варьируются от 2000 до 5000 рублей.
Все 40 дней действия запрета инспекторы рыбоохраны несут службу на воде. Им помогают представители правоохранительных структур. Проводятся проверки продажи речной рыбы на рынках.
Также с 15 апреля до 15 июня в республике действует запрет на промысловый лов рыбы на озёрах и притоках реки Белой.
Кроме того, круглый год нельзя добывать водные биоресурсы на озёрах Банное и Южное Улянды, Нугушском водохранилище, участках реки Белой от Юлдузовского водозабора Илишевского района до административной границы деревни Ангасяк (Дюртюлинский район); от границы села Красный Яр до Соленой горы (Уфимский район).
С начала 2018 года инспекторами Росрыболовства в республике выявлено 308 правонарушений. Из них по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ составлено 197 протоколов с изъятием 456 кг водных биоресурсов, 533 единицы орудий лова и 100 единиц транспортных средств. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 917 тыс. рублей, предъявлено ущерба на сумму 54,349 тыс. рублей.
АиФ-Уфа: последние новости
Семь дней в Башкирии ищут пропавшего на реке Ик рыбака-браконьера Нет дорог, мусор не вывозится. Проблемы садоводов Башкирии обсудили в Уфе 6 дней в Башкирии разыскивают 32-летнего Рустама Таймасова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост321
Путин поблагодарил россиян за понимание228
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине357
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН71
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение