Когда и на каких водоёмах Башкирии этой весной запрещена рыбалка?

«С 25 апреля по 5 июня, в связи с началом нереста, на всех водоёмах Башкирии действуют ограничения рыбной ловли, — отвечает начальник Средневолжского территориального управления Росрыболовства по РБ Валерий Акчурин. — Рыбалка разрешена только с берега одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук у гражданина».

Согласно КоАПП РФ административные штрафы за незаконную ловлю рыбы в нерестовый период, а также на особо охраняемых природных территориях варьируются от 2000 до 5000 рублей.

Все 40 дней действия запрета инспекторы рыбоохраны несут службу на воде. Им помогают представители правоохранительных структур. Проводятся проверки продажи речной рыбы на рынках.

Также с 15 апреля до 15 июня в республике действует запрет на промысловый лов рыбы на озёрах и притоках реки Белой.

Кроме того, круглый год нельзя добывать водные биоресурсы на озёрах Банное и Южное Улянды, Нугушском водохранилище, участках реки Белой от Юлдузовского водозабора Илишевского района до административной границы деревни Ангасяк (Дюртюлинский район); от границы села Красный Яр до Соленой горы (Уфимский район).

С начала 2018 года инспекторами Росрыболовства в республике выявлено 308 правонарушений. Из них по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ составлено 197 протоколов с изъятием 456 кг водных биоресурсов, 533 единицы орудий лова и 100 единиц транспортных средств. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 917 тыс. рублей, предъявлено ущерба на сумму 54,349 тыс. рублей.