В Молжаниновском стартовала благотворительная акция «Подари Добро»

Рядом с управой района Молжаниновский в рамках благотворительной акции «Подари Добро» установлен специальный ящик «Добрые вещи на доброе дело». Жители района могут отдать нуждающимся вещи, обувь, игрушки, сумки, ремни, подушки и одеяла, текстиль. Не принимается посуда, техника и книги.

— Все собранные вещи будут переданы тем, кто остро в них нуждается, а именно: людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей, малоимущим и многодетным семьям, матерям и отцам-одиночкам, опекунам, — пояснила главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы Молжаниновского района Юлия Шапран

Ящик расположен по адресу 4-я улица Новоселки, 1.

Акция проходит по инициативе молодежной палаты Молжаниновского района при поддержке Совета депутатов. (то)