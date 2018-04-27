Объявлен победитель конкурса Национальной технологической инициативы по направлению сквозной технологии «Технологии сенсорики» 

Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ объявила победителя конкурса Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению сквозной технологии «Технологии сенсорики».
Обладателем гранта стал НИУ «Московский институт электронной техники», сообщают в пресс-службе университета.
Заявка НИУ МИЭТ признана лучшей в номинации «Технологии сенсорики» в рамках конкурсного отбора центров компетенций по «сквозным технологиям» Национальной технологической инициативы (НТИ). Всего во втором конкурсном отборе этой долгосрочной комплексной программы комиссия Минобрнауки РФ рассмотрела 49 заявок. В одной номинации с МИЭТом были представлены еще 6 претендентов из разных регионов России.
— Мы ожидали такого результата, поскольку МИЭТ является ведущим российским вузом в области информационных технологий, электроники и нанотехнологий, а технологии сенсорики — это «органы чувств» для цифровых систем, которые, предположительно, будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет, — говорит проректор по научной работе МИЭТ Сергей Гаврилов. — Сейчас, когда конкурс выигран, мы планируем, используя опыт наших лучших специалистов, создать новые инновационные решения, способные обеспечить глобальное лидерство российским экспортно-ориентированным компаниям, которые используют данные технологии для производства продуктов и услуг.
Напомним, что в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил НТИ одним из приоритетов государственной политики, цель которой — глобальное технологическое лидерство России к 2035 году. Сопровождением и мониторингом работы центров Национальной технологической инициативы занимается Российская венчурная компания (РВК) .