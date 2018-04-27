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Объявлен победитель конкурса Национальной технологической инициативы по направлению сквозной технологии «Технологии сенсорики»
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Объявлен победитель конкурса Национальной технологической инициативы по направлению сквозной технологии «Технологии сенсорики» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ объявила победителя конкурса Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению сквозной технологии «Технологии сенсорики».
Обладателем гранта стал НИУ «Московский институт электронной техники», сообщают в пресс-службе университета.
Заявка НИУ МИЭТ признана лучшей в номинации «Технологии сенсорики» в рамках конкурсного отбора центров компетенций по «сквозным технологиям» Национальной технологической инициативы (НТИ). Всего во втором конкурсном отборе этой долгосрочной комплексной программы комиссия Минобрнауки РФ рассмотрела 49 заявок. В одной номинации с МИЭТом были представлены еще 6 претендентов из разных регионов России.
— Мы ожидали такого результата, поскольку МИЭТ является ведущим российским вузом в области информационных технологий, электроники и нанотехнологий, а технологии сенсорики — это «органы чувств» для цифровых систем, которые, предположительно, будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет, — говорит проректор по научной работе МИЭТ Сергей Гаврилов. — Сейчас, когда конкурс выигран, мы планируем, используя опыт наших лучших специалистов, создать новые инновационные решения, способные обеспечить глобальное лидерство российским экспортно-ориентированным компаниям, которые используют данные технологии для производства продуктов и услуг.
Напомним, что в послании Федеральному Собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил НТИ одним из приоритетов государственной политики, цель которой — глобальное технологическое лидерство России к 2035 году. Сопровождением и мониторингом работы центров Национальной технологической инициативы занимается Российская венчурная компания (РВК) .
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