Улицы Калининграда перекроют из-за мотопробега в Бранево

28 апреля при проведении традиционного мотопробега по маршруту « Калининград — Бранёво ( Польша )» будут закрываться движение по улицам Калининграда. Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба городской администрации.

Движение будут закрывать по улицам, где проследует колонна мотоциклистов. Ориентировочно — с 08.00 до 08.30. Колонна проследует по маршруту: Гвардейский проспект (мемориал на могиле 1200 воинов-гвардейцев), двухъярусный мост, ул. Железнодорожная, ул. А. Суворова — выезд из г. Калининграда.

Сообщается, что в это время будет приостановлено движение общественного транспорта.

Напомним, что вместе с ветеранами и байкерами польский Бранево посетят представители регионального правительства.