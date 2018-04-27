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Улицы Калининграда перекроют из-за мотопробега в Бранево
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Улицы Калининграда перекроют из-за мотопробега в Бранево 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
28 апреля при проведении традиционного мотопробега по маршруту «Калининград — Бранёво (Польша)» будут закрываться движение по улицам Калининграда. Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба городской администрации.
Движение будут закрывать по улицам, где проследует колонна мотоциклистов. Ориентировочно — с 08.00 до 08.30. Колонна проследует по маршруту: Гвардейский проспект (мемориал на могиле 1200 воинов-гвардейцев), двухъярусный мост, ул. Железнодорожная, ул. А. Суворова — выезд из г. Калининграда.
Сообщается, что в это время будет приостановлено движение общественного транспорта.
Напомним, что вместе с ветеранами и байкерами польский Бранево посетят представители регионального правительства.
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