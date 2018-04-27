Ещё
Мастер-класс по навыкам владения информационными технологиями провели на Госпитальной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мастер-класс по навыкам владения информационными технологиями провели на Госпитальной 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В филиале «Лефортово» территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый» 19 апреля был проведен мастер-класс по навыкам владения информационными технологиями. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Московское долголетие» совместно с молодежной палатой района Лефортово.
— Студенты из московских вузов с удовольствием приняли участие в консультациях по повышению компьютерной грамотности среди граждан старшего возраста нашего района, — сообщили в администрации филиала.
Напомним, что филиал «Лефортово» расположен по адресу улица Госпитальная, дом 6. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
На Красноказарменной улице починили неисправный светофор Научно-практическая конференция прошла в МЭИ Иностранная делегация посетила НИУ «МЭИ» Лефортова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост321
Путин поблагодарил россиян за понимание228
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине357
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН71
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение