Мастер-класс по навыкам владения информационными технологиями провели на Госпитальной

В филиале «Лефортово» территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый» 19 апреля был проведен мастер-класс по навыкам владения информационными технологиями. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Московское долголетие» совместно с молодежной палатой района Лефортово.

— Студенты из московских вузов с удовольствием приняли участие в консультациях по повышению компьютерной грамотности среди граждан старшего возраста нашего района, — сообщили в администрации филиала.

Напомним, что филиал «Лефортово» расположен по адресу улица Госпитальная, дом 6. (ео)