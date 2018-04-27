В конгрессе заявили, что Россия начала влиять на выборы в США с 2015 года

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости . Комитет по разведке палаты представителей конгресса США заявляет, что Россия вела операции по влиянию на выборы в этой стране с 2015 года, свидетельствует опубликованный в пятницу доклад.

"В 2015 году Россия начала скрытую кампанию по оказанию влияния на президентские выборы в США", — утверждается в документе, часть текста которого по-прежнему засекречена.

Согласно его авторам, российские власти пытались «вносить разногласия в американское общество с целью подрыва доверия демократическому выборному процессу».