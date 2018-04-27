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В конгрессе заявили, что Россия начала влиять на выборы в США с 2015 года
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В конгрессе заявили, что Россия начала влиять на выборы в США с 2015 года 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США заявляет, что Россия вела операции по влиянию на выборы в этой стране с 2015 года, свидетельствует опубликованный в пятницу доклад.
"В 2015 году Россия начала скрытую кампанию по оказанию влияния на президентские выборы в США", — утверждается в документе, часть текста которого по-прежнему засекречена.
Согласно его авторам, российские власти пытались «вносить разногласия в американское общество с целью подрыва доверия демократическому выборному процессу».
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными».
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