Прокуратура ЦАО выявила нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего

За нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего оштрафованы ООО микрофинансовая компания «Центр Финансовой поддержки» и его генеральный директор Черпалюк А. В.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой ЦАО г. Москвы , выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего в ООО МК «Центр Финансовой поддержки».

Установлено, что в июле 2017 года в ООО МК «Центр Финансовой поддержки» в отдел выездного взыскания регионального объединения Ростов-на-Дону на должность специалиста выездного взыскания принят бывший судебный пристав — исполнитель отдела судебных приставов по Кавказскому району

При приеме на условиях трудового договора Мхитаряна А. Г. в ООО МК «Центр Финансовой поддержки» Комиссией УФССП России по Краснодарскому краю по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, генеральный директор Общества Черпалюк А. В. уведомлен о наличии отрицательного заключения Комиссии на замещение Мхитаряном А. Г. соответствующей должности.

В нарушение ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» вопреки отрицательного заключения Комиссии, пренебрегая конфликтом интересов, новый работодатель привлек к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

По результатам проверки прокурор округа возбудил в отношении ООО микрофинансовая компания «Центр Финансовой поддержки» и его генерального директора Черпалюка А. В. два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) КоАП РФ.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 10 района Котловка г. Москвы виновные юридическое лицо и его генеральный директор привлечены

к административной ответственности в виде штрафов на сумму 100 т.р. и 20 т.р., соответственно.