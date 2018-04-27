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Прокуратура ЦАО выявила нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего
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Прокуратура ЦАО выявила нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего 

Управа района Арбат города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
За нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего оштрафованы ООО микрофинансовая компания «Центр Финансовой поддержки» и его генеральный директор Черпалюк А. В.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой ЦАО г. Москвы, выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего госслужащего в ООО МК «Центр Финансовой поддержки».
Установлено, что в июле 2017 года в ООО МК «Центр Финансовой поддержки» в отдел выездного взыскания регионального объединения Ростов-на-Дону на должность специалиста выездного взыскания принят бывший судебный пристав — исполнитель отдела судебных приставов по Кавказскому району
и г. Кропоткину УФССП России по Краснодарскому краю Мхитарян А. Г.
При приеме на условиях трудового договора Мхитаряна А. Г. в ООО МК «Центр Финансовой поддержки» Комиссией УФССП России по Краснодарскому краю по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, генеральный директор Общества Черпалюк А. В. уведомлен о наличии отрицательного заключения Комиссии на замещение Мхитаряном А. Г. соответствующей должности.
В нарушение ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» вопреки отрицательного заключения Комиссии, пренебрегая конфликтом интересов, новый работодатель привлек к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
По результатам проверки прокурор округа возбудил в отношении ООО микрофинансовая компания «Центр Финансовой поддержки» и его генерального директора Черпалюка А. В. два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) КоАП РФ.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 10 района Котловка г. Москвы виновные юридическое лицо и его генеральный директор привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на сумму 100 т.р. и 20 т.р., соответственно.
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