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Ежегодный гусиный фестиваль пройдет в Олонце
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Ежегодный гусиный фестиваль пройдет в Олонце 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Опубликована полная программа предстоящего фестиваля.
5 мая в Олонце пройдет ежегодный экологический фестиваль «Олония — гусиная столица». Фестиваль посвящен птицам, которые сотнями тысяч прилетают в это время года на Олонецкую землю. В этот день все желающие могут понаблюдать за гусиными бегами, поучаствовать в флешмобе от карельского Морозца Паккайне, а также приобрести сувениры на ярмарке декоративно-прикладного творчества.
Программа фестиваля на 5 мая:
10.00 — 16.00 — сельскохозяйственная ярмарка (пл. Гагарина);
10.00 -16.00 — Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества
(г. Олонец, ул. 30-летия Победы);
10.00-16.00 — демонстрационные и практические мастер-классы (г. Олонец, ул. 30-летия Победы);
11.00 — «Веселые старты» среди команд общеобразовательных учреждений города и района (городской стадион);
11.15, 12.15, 13.15 — весенний флешмоб от карельского Морозца Паккайне (городской парк, Купеческий двор Паккайне);
11.30 — 12.00 — мероприятие поддержки приюта для животных «Верные друзья» (городской парк);
11.00-16.00 — игровые площадки (городской парк).
12.00-13.30 — концертная программа творческих коллективов города и района «Весенний переполох» (городской парк);
13.30-14.00 — гусиные бега (городской парк);
14.00-15.30 — торжественная церемония, праздничный концерт «Гусь гогочет и гордится: Олонец — моя столица!» (городской парк).
Отмечается, что в течение всего дня будут работать и выставки:
«Вестники весны» (Олонецкий национальный музей); книжная выставка «А у нас гостят гуси: 15 лет Гусиному фестивалю» (Олонецкая ЦБС) и книжная выставка «Красные лапки, Щиплют за пятки, Беги без оглядки» (Олонецкая детская библиотека); фотовыставка «Гусь в фокусе» (Олонецкая детская библиотека).
По материалам: ptzgovorit.ru
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