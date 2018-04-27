Определены лучшие региональные жилищные инспекции

Михаил Мень. "По результатам работы ГЖИ за первые три месяца 2018 года Минстроем России был составлен рейтинг эффективности их деятельности. Присвоение мест производится по бальной системе. По итогам 1 квартала высокое качество работы показали более 20 регионов страны", — сообщил во время Всероссийского совещания по вопросам деятельности органов государственного жилищного надзора министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Последние строчки рейтинга заняли инспекции Ульяновской и Оренбургской областей, республик Калмыкия и Коми.

"По отстающим регионам мы еще проведем дополнительную проверку", — отметил министр и напомнил, что у Минстроя есть право выдавать высшим должностным лицам регионов предписания о смене руководителя государственной жилищной инспекции субъекта.

Министр сообщил, что четверть регионов занимает первые три места рейтинга, с небольшим отрывом друг от друга, а число обращений граждан снизилось в два раза, до 1,6 млн заявлений.