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Определены лучшие региональные жилищные инспекции
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Определены лучшие региональные жилищные инспекции 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Первые строчки рейтинга государственных жилищных инспекций (ГЖИ) заняли инспекции Карачаево-Черкесской и Удмуртской Республик, Алтая и Марий Эл, Московской и Тульской областей, а также Хабаровского края.
"По результатам работы ГЖИ за первые три месяца 2018 года Минстроем России был составлен рейтинг эффективности их деятельности. Присвоение мест производится по бальной системе. По итогам 1 квартала высокое качество работы показали более 20 регионов страны", — сообщил во время Всероссийского совещания по вопросам деятельности органов государственного жилищного надзора министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
Последние строчки рейтинга заняли инспекции Ульяновской и Оренбургской областей, республик Калмыкия и Коми.
"По отстающим регионам мы еще проведем дополнительную проверку", — отметил министр и напомнил, что у Минстроя есть право выдавать высшим должностным лицам регионов предписания о смене руководителя государственной жилищной инспекции субъекта.
Министр сообщил, что четверть регионов занимает первые три места рейтинга, с небольшим отрывом друг от друга, а число обращений граждан снизилось в два раза, до 1,6 млн заявлений.
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