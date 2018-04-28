Семьям потерявшим кормильца чернобыльцев уточнят право на получение выплат

Имеющие право на выплаты семьи чернобыльцев предложили законодательно закрепить в числе льготников, без предъявления ими в органы соцзащиты подтверждения о наличии инвалидности у умершего кормильца семьи-чернобыльца.

Соответствующие поправки в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации „О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“ внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов-справедливороссов во главе с лидером партии Сергеем Мироновым

В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении » Парламентской газеты », отмечается, что предлагаемые изменения носят технический характер и не предоставляют дополнительных льгот или прав отдельным категориям граждан.

Инициатива призвана упорядочить вопросы регулирования правоотношений по назначению ежемесячной выплаты семьям чернобыльцев, потерявшим кормильца, поскольку позволяет устранить ошибочное толкование части 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации „О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“, допускаемое при назначении выплат семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в ходе катастрофы на Чернобыльской АЭС и умерших после неё.

В „Справедливой России“ указали на судебную практику, с которой ранее столкнулись представители Союза „Чернобыль“ России , по которой в отдельных случаях семьям чернобыльцев, потерявшим кормильца, органы соцзащиты неправомерно отказывают в назначении выплаты в связи с отсутствием подтверждения наличия на момент смерти у умершего кормильца инвалидности.

Суды по таким делам, как правило, подтверждают незаконность действий чиновников, безосновательно требующих предоставление подтверждения наличия у умершего кормильца инвалидности, и обязывают установить выплату.

Однако не все лица, имеющие право на получение льготы, столкнувшись с отказом в её предоставлении, обращаются за судебной защитой. Предложенная новелла позволит устранить несправедливое отношение к членам семей чернобыльцев, потерявшим кормильца.