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Власти Татарстана предлагают продлить ВСМ Москва — Казань
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Власти Татарстана предлагают продлить ВСМ Москва — Казань 

РЖД-Партнер 23 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Он пояснил, что власти региона поддерживают преимущества агломерационного развития в стране. «Считаем целесообразным продлить ВСМ до станции Тихоново (Менделеевский район республики Татарстан). Туда входят такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск и т. д. И такие крупные предприятия, как особая экономическая зона „Алабуга“, заводы »КамАЗ", "Нижнекамскнефтехим", «Танеко», "Нижнекамскшина" и другие. Они важны не только для региона, но и для страны. Прохождение ВСМ через станцию Тихоново будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов и мощных городских агломераций", — пояснил А. Усманов.
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