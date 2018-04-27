Он пояснил, что власти региона поддерживают преимущества агломерационного развития в стране. «Считаем целесообразным продлить ВСМ до станции Тихоново (Менделеевский район республики Татарстан). Туда входят такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск и т. д. И такие крупные предприятия, как особая экономическая зона „Алабуга“, заводы »КамАЗ", "Нижнекамскнефтехим", «Танеко», "Нижнекамскшина" и другие. Они важны не только для региона, но и для страны. Прохождение ВСМ через станцию Тихоново будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов и мощных городских агломераций", — пояснил А. Усманов.