В поликлинике на Бескудниковском бульваре проведут день открытых дверей для ветеранов

В городской поликлинике № 155, которая обслуживает жителей Западного Дегунина, для ветеранов пройдет день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе диагностического центра № 6, к которому относится поликлиника. Ответственным за проведения мероприятия станет заведующий поликлиникой Евгений Морунов.

— День открытых дверей пройдет в рамках акции «Врачи Москвы — ветеранам», — рассказал сотрудник пресс-службы. — В этот день для ветеранов Великой Отечественной войны врачи нашей поликлиники проведут консультации. Также в программе — экскурсии и лекция о сохранении здоровья.

Время проведения: с 9.00 до 14.00. Напоминаем, поликлиника № 155 находится по адресу Бескудниковский бульвар, дом 59. (ео)