Абызов: выполнение майских указов президента может потребовать допфинансирования

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Выполнение новых майских указов президента России, которые будут объявлены в ближайшее время, может потребовать дополнительного финансирования. Такое мнение высказал журналистам министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

"На выполнение указов президента, скорее всего, будет принято решение о дополнительном финансировании", — сказал он.

Абызов отметил, что подготовкой указов президента занимается его администрация. Все члены правительства, которые должны быть вовлечены в эту работу, привлекаются к ней.

Отвечая на вопрос, нужен ли формат «Открытого правительства» в новом правительственном цикле, Абызов ответил, что убежден в необходимости самой идеологии открытого госуправления. «Вопрос формы, вопрос должностей, кто будет этим заниматься. Это вопрос, который будет определяться президентом и председателем правительства», — подчеркнул он.