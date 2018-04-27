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Абызов: выполнение майских указов президента может потребовать допфинансирования
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Абызов: выполнение майских указов президента может потребовать допфинансирования 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Выполнение новых майских указов президента России, которые будут объявлены в ближайшее время, может потребовать дополнительного финансирования. Такое мнение высказал журналистам министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"На выполнение указов президента, скорее всего, будет принято решение о дополнительном финансировании", — сказал он.
Абызов отметил, что подготовкой указов президента занимается его администрация. Все члены правительства, которые должны быть вовлечены в эту работу, привлекаются к ней.
Отвечая на вопрос, нужен ли формат «Открытого правительства» в новом правительственном цикле, Абызов ответил, что убежден в необходимости самой идеологии открытого госуправления. «Вопрос формы, вопрос должностей, кто будет этим заниматься. Это вопрос, который будет определяться президентом и председателем правительства», — подчеркнул он.
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