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Захарова ответила на заявления США о снижении поддержки в ООН
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Захарова ответила на заявления США о снижении поддержки в ООН 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заявления постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли о низком уровне поддержки американской стороны в Организации прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, ранее Хейли указала на 22-ух процентный взрос США в бюджет Организации. Тем самым, как считает Захарова, Хейли фактически призналась в том, что американцы покупают международную солидарность.
«Процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов», — отметила официальный представить МИД РФ на своей странице в Facebook.
Также Захарова сообщила, что задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет 938 млн 376 тыс.277 долларов 47 центов.
Ранее в США составили перечень стран, где поделили государства на те, которые поддерживают позицию Вашингтона в ООН, и те, кто не делает этого, пишет «Газета.ру».
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