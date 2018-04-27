Захарова ответила на заявления США о снижении поддержки в ООН

Напомним, ранее Хейли указала на 22-ух процентный взрос США в бюджет Организации. Тем самым, как считает Захарова, Хейли фактически призналась в том, что американцы покупают международную солидарность.

«Процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов», — отметила официальный представить МИД РФ на своей странице в Facebook.

Также Захарова сообщила, что задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет 938 млн 376 тыс.277 долларов 47 центов.