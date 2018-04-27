Путин не против изменений в фискальной сфере для Калининграда 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключает изменений в налогово-бюджетной политике для Калининградской области, чтобы придать ускорение развитию региона.
"Калининград — анклавный регион и в этом смысле есть сложные вопросы, которые нужно в особом порядке решать", — констатировал глава государства на встрече с Советом законодателей РФ. При этом, по его мнению, «есть и плюсы, которыми мы пока не воспользовались». «В том числе и в фискальной сфере», — уточнил президент.
Он не стал говорить на эту тему подробнее, лишь заметив: «В этом направлении можно подумать, и для Калининграда, может быть, это будет дополнительным толчком в развитии».