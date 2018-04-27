Капитальный ремонт проведут в поселении Сосенское

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Капитальный ремонт подъезда многоквартирного дома №22 в поселке Коммунарка начался 26 апреля. Об этом сообщили в администрации поселения Сосенское.

— Сотрудники подрядной организации приступили к ремонту подвала в доме №22 поселка Коммунарка. Работы будут выполняться в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское на период 2017-2019 годов», — рассказала заместитель главы администрации поселения Светлана Стародубцева.

Она добавила, что в подвале дома №22 специалисты начали реконструкцию поверхности стен, потолков и пола.