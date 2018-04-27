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Ремонт парковочных карманов пройдет в поселении Роговское
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Ремонт парковочных карманов пройдет в поселении Роговское 

Префектура ТиНАО города Москвы 25 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото:архив
Ремонт парковочных карманов проведут на территории поселения в 2018 году. Об этом сообщил глава администрации Роговского Илья Подкаминский 26 апреля.
— В этом году мы проведем ремонт парковочных карманов. Уже определили локации, и в этих точках специалисты заменят асфальтовое покрытие. Ремонтные работы начнутся уже в мае. Их проведут на территории поселка Рогово, — рассказал глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский.
Он отметил, что на данный момент там существует более 400 парковочных мест. Их создали в 2016 и 2017 годах. Около дома №21, который расположен на улице Юбилейной, было оборудовано 75 парковочных мест, которые уже начали использовать.
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